Харьковчанина разоблачили в подпольном изготовлении и продаже оружия

Служба безопасности Украины блокировала в Харьковской области незаконное изготовление и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-центре СБУ.

Так, по предварительным данным следствия, харьковчанин и житель Кременчуга занимались переработкой устаревших образцов оружия для приведения его в боевое состояние для продажи.

Мастерские по изготовлению средств поражения они обустроили по месту жительства - в частном доме и квартире.

Своих клиентов дельцы подыскивали через специализированные интернет-платформы, а затем по почте переправляли им готовый товар.

Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили 2 пистолета-пулемета, 13 пистолетов и револьверов; 2 винтовки, большое количество комплектующих к огнестрельному оружию и патронов различного калибра. Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.