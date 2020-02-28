Харьковчанина разоблачили в подпольном изготовлении и продаже оружия

28 февраля 2020 г. 10:10
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Служба безопасности Украины блокировала в Харьковской области незаконное изготовление и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-центре СБУ.

Так, по предварительным данным следствия, харьковчанин и житель Кременчуга занимались переработкой устаревших образцов оружия для приведения его в боевое состояние для продажи. 

Мастерские по изготовлению средств поражения они обустроили по месту жительства - в частном доме и квартире. 

Своих клиентов дельцы подыскивали через специализированные интернет-платформы, а затем  по почте переправляли им готовый товар.

Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили 2 пистолета-пулемета, 13 пистолетов и револьверов; 2 винтовки, большое количество комплектующих к огнестрельному оружию и патронов различного калибра. Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

 

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