Харьковчанин покупал автомобили за фальшивые доллары: ему грозит до 10 лет тюрьмы

Правоохранители разоблачили харьковчанина, который за поддельные деньги покупал автомобили у граждан.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в апреле в полицию поступило заявление от мужчины, который сообщил, что в конце марта неизвестный приобрел у него автомобиль «ВАЗ-2106» за который заплатил 600 долларов США, при этом купюры оказались с признаками подделки.

Во время проведения досудебного расследования был установлен еще один пострадавший - житель Дергачей, который в марте продал свое транспортное средство «ВАЗ-2101» за 500 долларов США. Полученные от продажи средства также оказались поддельными.

В совершении преступлений правоохранители разоблачили 32-летнего ранее судимого харьковчанина. Злоумышленник рассказал, что приобрел у неустановленного лица купюры номиналом по 100 долларов США, среди которых и купюры, которые в соответствии с выводами экспертов, не соответствуют банкнотам, выпускавшимся в обращение Федерального резервного банка Федеральной резервной системы США.

В дальнейшем, под предлогом приобретения автомобилей, злоумышленник сбыл поддельную иностранную валюту.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли 11 купюр номиналом 100 долларов США, которые по результатам проведения комплексной судебной экспертизы также признаны фальшивыми.

19 августа 2020 злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1, ч.2 ст.199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег , государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов), ч.1, ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Харьковчанину грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.