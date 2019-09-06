 

Харьковчанина, совершившего ДТП, осудили за лжесвидетельство

06 сентября 2019 г. 14:48
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В Харькове суд вынес приговор  51-летнему харьковчанину. Его признали виновным в ложном сообщении о преступлении, а также в ложных показаниях органа досудебного расследования (ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 384 УК Украины), сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным следствия, в апреле этого года мужчина совершил ДТП на трассе Харьков-Волчанск. Находясь за рулем Daewoo, он превысил скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan.

Не поинтересовавшись состоянием пострадавшего водителя, правонарушитель скрылся с места аварии. После этого мужчина бросил машину, а сам на попутках добрался в Харьков, где жил. 

Далее, желая избежать ответственности за содеянное, мужчина обратился в полицию и заявил об угоне автомобиля. Свои показания он построил так, чтобы было понятно, что машина исчезла в аварии.

По его заявлению в Единый реестр досудебных расследований были внесены данные по ст. 289 УК Украины. 

Однако в ходе досудебного следствия быстро выяснилось, что осужденный сообщил полицейским ложную информацию. 

Кроме того, правоохранители установили его причастность к ДТП. За нарушение правил дорожного движения мужчину привлекли к административной ответственности (ст. 122-4 и ст. 124 КУоАП) и назначили штраф в размере около 500 гривен.

Однако за попытку избежать ответственности и введение в заблуждение органа досудебного следствия мужчина отвечал уже по Уголовному кодексу.

Его приговорили к 2 годам ограничения свободы с испытательным сроком на 1 год.

 

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