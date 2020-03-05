Харьковчанина отправили за решетку за развращение ребенка

На Балаклейщине осудили харьковчанина за развращение малолетнего ребенка.

Об этом сообщается в приговоре, опубликованном 4 марта в Едином реестре судебных решений.

Как следует из материалов дела, днем 23 августа 2017 года, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, под предлогом угостить фруктами ребенка, завел девочку к себе домой, там раздел и совершил в отношении нее развратные действия, предварительно заведя разговор с ребенком на сексуальную тему.

В суде злоумышленник себя виновным не признал и отказался от дачи показаний.

Балаклейский районный суд Харьковской области признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Его оставили под стражей.