Харьковчанина отправили за решетку за развращение ребенка

05 марта 2020 г. 15:30
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На Балаклейщине осудили харьковчанина за развращение малолетнего ребенка.

Об этом сообщается в приговоре, опубликованном 4 марта в Едином реестре судебных решений.

Как следует из материалов дела,  днем 23 августа 2017 года, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, под предлогом угостить фруктами ребенка, завел девочку к себе домой, там раздел и совершил в отношении нее развратные действия, предварительно заведя разговор с ребенком на сексуальную тему.

В суде злоумышленник себя виновным не признал и отказался от дачи показаний.

Балаклейский районный суд Харьковской области признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Его оставили под стражей.

 

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