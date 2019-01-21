Харьковчанина, заблудившегося в Карпатах, нашли

Харьковчанина, который заблудился в Карпатах, катаясь накануне на лыжах, нашли.

Как сообщили корреспонденты 0312.ua , которые находятся в районе поисков, сегодня около 11 часов утра пропавший турист сам вышел на связь.

Как выяснилось, мужчина спустился в село Березник и уже находится в руках спасателей и медиков.

О каких-либо серьезных травмах не сообщается.

Однако во время спуска туристу пришлось пересекать несколько рек, поэтому добрался до места спасения он уже в мокрой одежде.

Однако никаких обморожений мужчина не получил.