 

Харьковчанина задержали во время сбыта трамадола

26 июня 2019 г. 15:16
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35-летнего харьковчанина разоблачили в незаконной продаже трамадола.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители задержали злоумышленника  во время очередного сбыта наркотического средства.

 Встреча злоумышленника с покупателем происходила на улице Рыбалко. Мужчина сбыл клиенту полимерный пакет с трамадолом.

Оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские изъяли у него 500 гривен, полученные за сбыт 5 таблеток наркотического средства. 

В ходе проведения обыска в доме наркосбытчика нашли и изъяли более 200 таблеток трамадола, полимерный пакет с каннабисом весом около 30 граммов, электронные весы, 40 зип-пакетов для упаковки наркосредств и мобильный телефон.

Полицией также задокументирована причастность харьковчанина еще к двум фактам сбыта наркотиков - в январе и мае 2019 года. 

Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения и сообщения о подозрении. 

Источник поставки наркотического средства, круг потребителей наркосредств и другие эпизоды преступной деятельности наркосбытчика правоохранители устанавливают.

 

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