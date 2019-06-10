Харьковчанина задержали за кражи из общежития

За кражи из харьковского общежития полицейские задержали 33-летнего мужчину.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию поступило сообщение о том, что из общежития, расположенного на улице Алчевских, неизвестный совершил кражу.

Полицейские установили и задержали злоумышленника.

Им оказался ранее судимый харьковчанин.

Установлено, что он проникал в комнаты общежития и похищал личные вещи студентов.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 6 лет.