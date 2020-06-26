Харьковчанина задержали за покушение на убийство мужчины на Салтовке

На Харьковщине полицейские задержали мужчину, который едва не лишил жизни человека.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, ранее, 7 июня около 21:00 в полицию поступило сообщение о драке группы граждан во дворе одного из домов по улице Гарибальди. На месте сотрудники полиции обнаружили 28-летнего мужчину с колото-резаными ранениями. Пострадавший был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как рассказал начальник Московского отдела полиции Сергей Дводненко, личность мужчины, который ударил ножом потерпевшего, была установлена. 26 июня после проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Московского отдела полиции вместе с батальоном полиции особого назначения задержали злоумышленника.

Оказался 20-летний житель Харькова, который после совершенного он скрывался в Зачепиловском районе Харьковской области.

Сейчас мужчине судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.