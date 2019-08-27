 

Харьковчанина задержали за разбойное нападение в кафе

27 августа 2019 г. 14:39
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В Харькове за совершение разбойного нападения на продавца кафе задержали 37-летнего мужчину.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 26 августа около 16:50 в помещении кафе по улице 12-го Апреля злоумышленник избил женщину по лицу металлическим стулом, проник за барную стойку кафе и завладел деньгами из кассы.

70-летнюю пострадавшую с ушибами и переломом костей носа доставили в больницу.

Состояние ее здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Злоумышленником, которого задержали правоохранители, оказался харьковчанин.

Вещественные доказательства изъяты.

Сейчас задержанный содержится в изоляторе временного содержания.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. 

За разбой харьковчанину грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

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