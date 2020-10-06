Харьковчанину грозит тюрьма за торговлю сильнодействующими медпрепаратами

Правоохранители разоблачили 30-летнего харьковчанина в незаконном сбыте сильнодействующих лекарственных средств в особо крупных размерах.

Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

Правоохранители установили, что мужчина с 2015 года создал и администрировал сайт в Интернете, где продавал сильнодействующие лекарственные средства и другие медицинские препараты, не имея соответствующих разрешений. Фигурант отправлял покупателям заказ по почте, используя при этом поддельные паспорта.

По месту жительства мужчины в Основянском районе города был проведен обыск, в ходе которого полиция изъяла компьютерную технику, банковские карты, деньги и более 10 000 блистеров таблеток общей стоимостью 3,5 миллиона гривен.

Также был изъят автомобиль мужчины.

Кроме этого, правоохранители изъяли у фигуранта 5 паспортов граждан Украины, все они были с его фото, однако содержали различные анкетные данные.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного 4 ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит до 10 лет тюремного заключения.