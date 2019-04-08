Харьковчанину, который убил соседа-афганца, утвердили обвинение

В Харькове будут судить 35-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, обвинительный акт направлен в Червонозаводской райсуд Харькова.
По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Калюги, в феврале этого года подозреваемый пришел в гости к соседу. Во время застолья со спиртным у гостя возник спор с хозяином жилья, который служил в Афганистане.
По показаниям подозреваемого, они поссорились из-за разных взглядов на военные события тех времен.
В результате конфликта нетрезвый гость схватил ремень от дорожной сумки и задушил товарища.
Сейчас подозреваемый находится под стражей. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.