Харьковчанину, который убил соседа-афганца, утвердили обвинение

08 апреля 2019 г. 14:30
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В Харькове будут судить 35-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, обвинительный акт направлен в Червонозаводской райсуд Харькова.

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Калюги, в феврале этого года подозреваемый пришел в гости к соседу. Во время застолья со спиртным у гостя возник спор с хозяином жилья, который служил в Афганистане. 

По показаниям подозреваемого, они поссорились из-за разных взглядов на военные события тех времен. 

В результате конфликта нетрезвый гость схватил ремень от дорожной сумки и задушил товарища.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

 

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