Харьковчанину, который зарезал соседа по квартире, ужесточили наказание

Харьковский апелляционный суд назначил более суровое наказание 59-летнему харьковчанину за совершение умышленного убийства и ряда краж с проникновением (ч.ч. 2, 3 ст. 185, п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины), сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как установлено, в июне 2017-го мужчина выпивал с приятелем, с которым они вместе снимали квартиру. Между ними возникла бытовая ссора, которая переросла в драку.

Злоумышленник, чтобы доказать свою правоту, схватил кухонный нож и нанес своему оппоненту несколько ударов в живот. После того, как товарищ упал, мужчина не остановился. Он поднял тело мужчины и еще раз ударил его ножом. От полученных ранений 46-летний товарищ умер.

Кроме того, выяснилось, что харьковчанин почти полгода совершал кражи телефонного кабеля на территории Слободского района Харькова. В суде было доказано 20 эпизодов преступлений.

Как рассказал и.о. начальника управления прокуратуры области Евгений Шевченко, суд первой инстанции изначально назначил наказание неоднократно судимому харьковчанину, в том числе за умышленное убийство, в виде 10 лет лишения свободы.

Прокуратура не согласилась с назначенным минимальным наказанием и подала на приговор апелляционную жалобу, поскольку злоумышленник не раскаялся и уже имел судимость за совершение подобного преступления.

По решению Харьковского апелляционного суда злоумышленник приговорен к 14 годам за решеткой.