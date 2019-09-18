Харьковчанину, задержанному на Рымарской во время конфликта с полицией, избрали меру пресечения

Ростиславу Федорко, журналисту Всемирно-Броварского телевидения, задержанному после ХарьковПрайда, сегодня в Шевченковском районном суде избрали меру пресечения.

В порядке части 2 статьи 345 парня оставят в СИЗО на 2 месяца.

Во время самого заседания его выпустили из «клетки» по просьбе адвоката.

Напомним, Ростислава Федорко задержали 15 сентября на улице Рымарской во время стычки с правоохранителями, когда группа молодых людей сопротивлялась полицейским, кроме того, в сторону правоохранителей распылили слезоточивый газ. В результате инцидента пострадали двое полицейских.

В Шевченковский отдела полиции доставили 17 человек.

Двое харьковчан 23 лет и один 21-летний уроженец Ивано-Франковской области были задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Им было сообщено о подозрении в совершении преступления согласно ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Санкция предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.