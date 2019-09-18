 

Харьковчанину, задержанному на Рымарской во время конфликта с полицией, избрали меру пресечения

18 сентября 2019 г. 15:22
Автор: Андрей Несмиян
1 просмотр

Ростиславу Федорко, журналисту Всемирно-Броварского телевидения, задержанному после ХарьковПрайда, сегодня в Шевченковском районном суде избрали меру пресечения.

В порядке части 2 статьи 345 парня оставят в СИЗО на 2 месяца.

Во время самого заседания его выпустили из «клетки» по просьбе адвоката.

Напомним, Ростислава Федорко задержали 15 сентября на улице Рымарской во время стычки с правоохранителями, когда группа молодых людей сопротивлялась полицейским, кроме того, в сторону правоохранителей распылили слезоточивый газ. В результате инцидента пострадали двое полицейских.

В Шевченковский отдела полиции доставили 17 человек.

Двое харьковчан 23 лет и один 21-летний уроженец Ивано-Франковской области были задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 

Им было сообщено о подозрении в совершении преступления согласно ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.