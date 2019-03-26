Харьковчанка борется с болезнью и нуждается в помощи на лечение

26 марта 2019 г. 15:22
1 просмотр

36-летняя харьковчанка Бернадская Елена, мама двухлетней дочери, нуждается в помощи на лечение.

На протяжении нескольких лет харьковчанка борется с тяжелой болезнью - раком легких.

В 2016-м году Елена перенесла тяжелую операцию, в ходе которой одно легкое ей удалили.

После операции врачи дали женщине положительные прогнозы на ремиссию, однако неожиданно болезнь вошла в стадию рецидива.

На лечение харьковчанки каждый день необходимы значительные суммы денежных средств.

Семья женщины уже не в состоянии справляться с материальной нагрузкой самостоятельно и будет очень благодарна неравнодушным за любую материальную помощь.

Маленькая дочка Лены очень хочет видеть свою маму здоровой!

Номер карты ПриватБанк: 5168 7573 6059 5773 Бернадская Елена Анатольевна.

Моб.тел.+38 (050) 937 41 91

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.