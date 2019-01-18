Харьковчанка-«коллекционер» бездомных собак довела их до измождения

Она не сильно молодая – лет 5 ( плюс-минус). И я так понимаю, что забивали её, то есть не давали ей другие собаки, еду, которая была – её было мало.

Жизнь животных изменил случай: их хозяйка попала в больницу. А ее знакомая, которой женщина дала ключ от квартиры, чтобы та ухаживала за собачками, шокированная увиденным, обратилась к зоозащитникам.

Те, вызвав полицию и работников ЖЭКа, забрали животных.

В «Центре обращения с животными» рассказывают, что им было известно об этой женщине еще лет восемь назад, у нее уже забирали животных, но она снова набрала бездомных собак в квартиру.

Виктор Лиждвой, рук. отдела регистрации животных КП «Центр обращения с животными»

Она снова начала заниматься собирательством животных. По улицам. Эти животные опять же находились в квартире без выгула, без определенного нужного кормления, без определенного нужного ухода. Это не те условия, где нужно было бы содержать животных. Это в ужасном состоянии находились - условия и как сама женщина жила здесь – непонятно.

Животные жили в закрытом помещении годами, не видя дневного света и свежего воздуха.

Вместе с ними мучились и соседи женщины - от невыносимой вони и антисанитарии.

Соседка снизу жалуется, что правоохранители, которые приезжали по ее вызову, ничего не могли сделать, потому что женщина в квартиру к себе никого не пускала.

Ольга Быховец, соседка

Оце все риже – оце моча кругом, я живу зовсім в стороні од неї. Познімали двері, оте то всьо, це все висіло, перед новим годом дочка каже: «давай щось робить», а як робить, як воно все те саме буде.

Сейчас все изъятые собаки в стационаре, где им предоставляют необходимый уход и лечение.

Ветеринары рассказывают: первый раз за еду животные дрались. Дефицит веса, рахит, паразиты, кожные заболевания – и это далеко не весь перечень болезней, от которых страдают все девять собак.

Елена Бурейко, ветеринарный врач

Им не хватало питания, воды животным, об уходе тоже, состояние шерсти, кожных покровов говорит о том, что за животными тоже не ухаживали. Если приложить максимум усилий, то можно попытаться вытащить из этого состояния, но за качество жизни дальнейшем мы не можем ничего говорить сейчас, то есть сейчас животные в настолько тяжелом состоянии, что давать какие-то прогнозы, как будет дальше, - очень тяжело.

На лечение нужны месяцы. Еще больше времени уйдет на реабилитацию.

Специалисты говорят, что животных не могут оставить у себя, тоже сейчас ищут для них новых заботливых хозяев.

А против бывшей владелицы пишут основательное заявление, в котором ветеринары подробно опишут состояние собак.

Также административное заявление готовят и соседи.