Харьковчанка просит о помощи для реабилитации ее сына

Мама Бахшиева Даниила просит неравнодушных людей откликнуться на ее просьбу помочь в лечении сына.

Двое малолетних братьев, Бахшиев Даниил 2005 года рождения и Бахшиев Александр 2013 года рождения, нуждаются в лечении и надеются на помощь отзывчивых людей.

Старший из братьев, Даниил, имеет ряд диагнозов: это ДЦП, спастическая тетраплегия, судорожный синдром, ЗПМР, нарушение двигательной активности V уровня по классификации GMFCS, нарушение функций руки V уровня по классификации MACS.

Ребенок самостоятельно не сидит и не встает и полностью нуждается в постороннем уходе и помощи.

Младшему, Александру, врачи при рождении установили диагноз – поражение центральной нервной системы, ЗПРР, врожденная патология ВМС.

В 2017 году ребенку поставили диагноз Артрит левого тазобедренного сустава.

Семья, в которой проживают мальчики, сейчас находится в сложных жизненных обстоятельствах и состоит на учете в центре социальных служб для семьи, детей и молодежи в Киевском районе.

Также семья как малоимущая состоит на учете в районной организации Общества Красного Креста.

«У меня уже просто не хватает физически сил (он весит 42 кг) носить моего Даню на руках. Я со страхом и слезами на глазах думаю, что сил становится все меньше. Я хочу помочь своему сыну», - говорит мама мальчика.

Женщина рассказывает, что государственных выплат едва хватает на еду, поэтому собрать средства на нужную длительную реабилитацию у нее нет возможности.

На лечение детей у родителей уходят большие суммы денег.

Чтобы не допустить ухудшения их состояния, врачи-специалисты рекомендуют детям лечение в реабилитационном центре.

Клиника выставила родителям пациентов счет за лечебную путевку в период с 3 по 28 сентября 2018 года, однако оплатить ее семья не в состоянии, а до назначенного срока осталось мало времени.

Мама мальчиков, Бахшиева Людмила Владимировна, обращается ко всем неравнодушным с просьбой о помощи.

«К сожалению, диагноз ДЦП не может быть излечим одним курсом, это постоянная реабилитация, ежедневный труд ребенка, и я обращаюсь ко всем неравнодушным людям за помощью, чтобы помочь ребенку бороться с этим недугом. Лечение и курсы реабилитации очень важны, и нужно их проводить постоянно, а для этого необходимы немалые средства. А работать я не могу, так как по закону с лежачим больным обязан кто-то сидеть, мне не с кем его оставлять. Помогите осуществить мечту. Помогите нам обнять друг друга», - просит женщина.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк: 5168 7427 1951 4204 Бахшиева Людмила Владимировна

Сбербанк Виза - № 4276300045950188, держатель - Анастасия Павловна Д.;

Яндекс-кошелек: 410013893208247;

Киви: +79884771433; Мегафон: +79384082793; МТС: +79884771433;