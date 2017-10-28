Харьковчанка создала эскиз новой украинской почтовой марки

В Украине ввели в обращение почтовую марку, созданную по эскизу харьковчанки Александры Маляр.

Новую почтовую марку выпостили к 150-летию Канады и 25-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Канадой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман. Ее погашение провели накануне визита премьер-министра в Канаду.

"Совместно с представителями дипломатической миссии Канады в Украине и руководством "Укрпочты" ввели в обращение почтовую марку, эскиз которой разработала наша соотечественница - харьковчанка Александра Маляр. Понятно, что в век скоростного интеренета и высоких информационных технологий традиционные переписки становятся менее распространенными, впрочем, получить открытку всегда приятно. Особенно из Канады - нашего доброго друга и партнера, особенно с новой юбилейной маркой", - отметил Гройсман.