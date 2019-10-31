Харьковчанка ударила мужа ножом во время ссоры: мужчина в больнице

31 октября 2019 г. 11:53
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В Индустриальном районе Харькова правоохранители разоблачили женщину в причинении ножевого ранения своему гражданскому мужу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 30 октября в полицию поступило сообщение о том, что в хирургическое отделение харьковской больницы доставили 43-летнего мужчину с ранением живота.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 

Полицейские установили, что к совершению преступления причастна 44-летняя жена потерпевшего. 

Женщина ударила мужа кухонным ножом во время внезапной ссоры.

Вещественные доказательства полицейские изъяли.

Женщине вручили уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления. 

Ей грозит от 5 до 8 лет лишения свободы

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

 

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