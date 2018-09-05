Харьковчанке, торговавшей несуществующими детскими кроватями инкриминируют новые эпизоды мошенничества

Прокуратура области утвердила изменения в подозрении 30-летней харьковчанке по факту серии мошенничеств (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, на данный момент следствие установило еще 40 пострадавших от мошеннических действий жителей разных регионов Украины.

Напомним, женщина на созданной в сети Instagram странице разместила объявление по изготовлению и продаже мебели из дерева, в частности, детских кроватей.

Низкая стоимость товара привлекала покупателей, в основном мам, которые хотели приобрести своим детям новую мебель.

Клиентам обещали изготовить детскую кровать за 60 дней и просили предоплату в размере 50% от стоимости. Покупатели перечисляли средства на банковскую карточку, но обещанного товара так и не получали. Сначала "производители" переносили сроки, а потом и вообще переставали отвечать на телефонные звонки и электронные письма.

Всего на сегодня известно о 49 эпизодов мошеннических действий.

Пострадавшим нанесен ущерб на общую сумму почти 200 тысяч гривен.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и лиц, причастных к совершению преступления, и других пострадавших.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.