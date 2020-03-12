Харьковчанке вернули украденную у нее инвалидную коляску

12 марта 2020 г. 13:13
13 просмотров

Полиция установила злоумышленников, которые похитили инвалидную коляску у 24-летней харьковчанки.

Напомним, 27 января в полицию обратилась харьковчанка Ирина с заявлением о том, что из подъезда дома по проспекту Гагарина неизвестные похитили ее электрическую инвалидную коляску.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в совершении кражи коляски правоохранители разоблачили 23 и 20-летних мужчин. 

Установлено, что злоумышленники ночью зашли в подъезд и завладели имуществом заявительницы. Сумма материального ущерба составляет почти 53 000 гривен.

В настоящее время коляска возвращена ее владелице, а злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.