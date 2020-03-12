Харьковчанке вернули украденную у нее инвалидную коляску

Полиция установила злоумышленников, которые похитили инвалидную коляску у 24-летней харьковчанки.

Напомним, 27 января в полицию обратилась харьковчанка Ирина с заявлением о том, что из подъезда дома по проспекту Гагарина неизвестные похитили ее электрическую инвалидную коляску.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в совершении кражи коляски правоохранители разоблачили 23 и 20-летних мужчин.

Установлено, что злоумышленники ночью зашли в подъезд и завладели имуществом заявительницы. Сумма материального ущерба составляет почти 53 000 гривен.

В настоящее время коляска возвращена ее владелице, а злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.