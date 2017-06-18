Харьковчанке Веронике срочно необходима помощь

18 июня 2017 г. 19:30
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Вероника Коваль срочно нуждается в вашей помощи.  Девочке десять лет, однако по интеллектуальному развитию ей всего 10 месяцев, а по количеству очень важных аминокислот в головном мозге всего 28 недель. 

Врачи поставили девочке диагноз - органическое поражение ЦНС, нарушение обмена аминокислот,  нарушения минерального, липидного, пуриинового обмена, хроническая герпвирусна инфекция и Эпштейна-Барр,  и аутизм.

А недавно у Ники обнаружили очень редкую форму фокальной эпилепсии. Это второй ребенок на свете с таким диагнозом.

Веронику готова принять на лечение клиника в Черновцах, куда раз  в год приезжают немецкие врачи. Однако, для этого в течении трех недель семья должна собрать 120 тысяч гривен. Таких денег у них нет.

Мама девочки обращается с просьбой помочь дочери.

Карта ПриватБанка для помощи: 5168755376061053  - Мария Луговая.

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