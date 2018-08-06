Харьковчанки забили мусором свою квартиру и подъезд. Каково это - жить по соседству с «плюшкиным»?

В этой квартире проживает семья с тремя маленькими детьми. Их мать жалуется, что уже больше нет сил ссориться с соседкой. Вонь, тараканы, коты, которые могут забежать к ней в дом. А иногда она даже не может попасть в собственную квартиру из-за того, что тамбур забит чужими вещами. Здесь можно найти все, что душе угодно: от старых ботинок до продуктов, вроде рыбы и молока. На контакт ее соседки - 57-летняя дочь и 70-летняя мать - идти не хотят. Дочь Светлана признает себя "плюшкиным" и на этом разговор заходит в тупик.

Азиза Рашидова, жительница дома

Дома еще было место, а когда место закончилось – верхний, нижний этаж заполнен, перед дверью у нас заполнено. У меня есть фотография: я приехала 9 июля, с заграницы – у меня было до потолка всё собрано и снизу дверь заперта. Мы стоим с чемоданами под лифтом, она открывает дверь: «Спасибо, говорит, что вас еще не ограбили, я защитила этим методом, и надо было вам заранее позвонить»

Семья рассказывает, бывали случаи, когда их соседки забывали закрывать газ. Их самый большой страх – это то, что забитая мусором квартира рядом может загореться.

Сейфула Рашидов, отец Азизы

У нас жалоба в том, что у них пороховая бочка дома. Вся квартира забита мусором. И очень часто они забывают, оставляют включенным газ. Просто представьте - этот мусор, пропитанный газом – это весь дом взорвется.

От общения старшая из жительниц проблемной квартиры отказалась, ссылаясь на давление и плохое самочувствие.

В это время домой пришла дочь - Светлана. Но увидев съемочную группу, начала убегать, угрожая скандалом.

Света, подождите, говорите со мной! - Девушка, никаких не нужно. Я вам такой концерт устрою в следующий раз. - Подождите, я хочу с вами поговорить! – Девушка, надо было вчера приходить, когда они мне угрожали, а не сейчас

Азиза уже неоднократно вызывала полицию, и правоохранительные органы не смогли помочь проблеме.

Между тем, юрист Олег Михайлов рассказывает: в законе прописано: что хоть владелец квартиры и может распоряжаться ею как угодно, но его действия не должны мешать соседям

Олег Михайлов, юрист

Управляющая компания должна выйти на такое место, составить акт именно о нарушении - загромождении мест общего пользования – на украинском это звучит «Захорощування місць спільного користування». И это настолько серьезное нарушение, что оно уже влечет за собой не только административные взыскания, но и привлечение специалистов по пожарной безопасности.

В ГСЧС советуют в таких случаях обратиться с письменной жалобой в Жилкомсервис и местные органы. И если с частной собственностью все действительно значительно сложнее, то с местами общего пользования, в который входит и тамбур, все очень легко. Комиссия должна составить акт, обязав убрать хозяйку вещи. Но важно, чтобы она это сделала собственноручно.

А психолог, в свою очередь, отмечает, что это явление называется «хординг». Оно характерно для людей, которые пережили трагедию в жизни.

Кроме этого, «плюшкины» искаженно воспринимают действительность и могут агрессивно реагировать, когда чувствуют угрозу потери этих вещей.

Ирина Найденова, психолог

Этот человек, который занимается хордингом – он находится в другой реальности. Он не воспринимает так адекватно окружающее. Для него тот мир, в котором он живет – тот мир собирательства – он нормальный. И все попытки окружающих нарушить эту нормальность, стабильность – при и так такой разбалансированной нервной системе восприятия действительности - они еще больше усугубляют, человек озлобляется.

В Жилкомсервисе на участке 31, который занимается этим домом, сообщили, что такие квартиры находятся у них на учете.

Людмила Дмитровская, руководитель участка, пообещала, что для поисков выхода из непростого положения будет создана комиссия, которая наведается в гости к «плюшкиным».