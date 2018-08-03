Харьковчанку, которая пыталась взять кредит под залог чужой квартиры, будут судить

В Харькове прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 37-летней безработной женщины, которой инкриминируется подделка документов и мошенничество в крупных размерах (ч. 4 ст. 358 и ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст .190 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Следствие установило, что обвиняемая по фальшивому паспорту пыталась обогатиться за счет чужой квартиры стоимостью более 1100000 гривен.

В марте этого года злоумышленница пришла к частному нотариусу, чтобы оформить заём на сумму около 35 тысяч долларов США путем заключения договора ипотеки на 4-комнатную квартиру, которую выдала за свою.

«Женщина предоставила нотариусу поддельный паспорт со своей фотографией на имя настоящей владелицы квартиры. К фальшивке приобщила дубликаты документов на жилье - договор купли-продажи квартиры, технического паспорта и тому подобное. Однако нотариус заподозрила клиентку в махинациях и сообщила об этом в правоохранительные органы», - рассказал руководитель местной прокуратуры №2 Владимир Фильчаков.

Сейчас обвиняемая находится под стражей.

Максимальная санкция статьи предусматривает 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.