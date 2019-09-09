Харьковчанку задержали во время сбыта наркомедпрепаратов

В Харькове задержали 54-летнюю женщину, которая в течение трех лет сбывала медпрепараты наркозависимым людям.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, уголовное производство было открыто по ч.1 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ) Уголовного кодекса Украины.

6 сентября в квартире харьковчанки провели обыск. В квартире у нее полицейские обнаружили и изъяли 100 таблеток сильнодействующего лекарственного препарата «Соннат», денежные средства в сумме 475 долларов США и около 10 000 гривен, полученные от сбыта 25 поддельных печатей и штампов врачей и лечебных учреждений (всего 25 штук ), 500 поддельных рецептов на получение сильнодействующих лекарственных препаратов, мобильные телефоны.

Установлено, что женщина на лекарственных рецептах отмечала данные вымышленных пациентов, после чего покупала в аптеках сильнодействующие таблетки и сбывала их.

При этом, как отметили в полиции, медиком сама женщина не является.

В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнице меры пресечения и сообщения о подозрении в совершении преступления.

Также устанавливаются источник поставки сильнодействующего лекарственного препарата, преступные связи женщины, круг потребителей наркосредств и другие эпизоды преступной деятельности задержанной.