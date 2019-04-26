"Харьковоблэнерго" получило новые автомобили

Автопарк АО "Харьковоблэнерго" впервые за последние пять лет пополнился новыми транспортными средствами. За счет инвестиционной программы 2019 предприятие приобрело восемь новых автомобилей.

Пикапы "Mitsubishi L 200" направлены в службу линий Харьковского высоковольтного района электрических сетей и управления капитального строительства. Грузопассажирские "УАЗ" встанут на дежурство оперативно-выездных бригад и поступят в проектно-конструкторского бюро. Кроме того, на базе автомобилей "Renault master" будут установлены электротехнические лаборатории для службы изоляции Харьковских городских электрических сетей.

Прежде всего, полученный автотранспорт позволит оперативно прибывать на места аварийных отключений и в короткое время восстанавливать электроснабжение.

В ближайшее время энергетики ждут также поступления двух автовышек и мини-экскаватора.