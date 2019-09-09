 

ХарьковПрайд: горсовет передумал обращаться в суд по поводу запрета его проведения

09 сентября 2019 г. 15:46
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Городской совет не будет обращаться в суд с просьбой запретить Марш равенства ХарьковПрайд.

Об этом сообщает волонтер социальных проектов в Харькове Иванна Скиба-Якубова со ссылкой на организаторов KharkivPride.

По ее словам, эту же информацию со ссылкой на телефонный разговор с Юрием Сидоренко, директором Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета, подтверждает издание Kharkivtoday, хотя перед тем на сайте горсовета появилась информация о подаче искового заявления.

 «Несколько минут назад наши коллеги посетили Харьковский Городской Совет по приглашению первого заместителя городского головы Игоря  Терехова, который сообщил нам о том, что Харьковский городской совет не будет обращаться в суд с просьбой запретить ХарьковПрайд Марш 2019», - говорится в сообщении организаторов.

Также отмечается, что наоборот, горсовет будет способствовать обеспечению правопорядка во время мирного шествия.

«Спасибо всем за поддержку! Гордимся нашим городом! И теперь уже официально: В Харькове все будет прайд! KharkivPride», - написала харьковчанка.

Напомним, ранее горсовет сообщал о намерениях  запретить проведение ХарьковПрайда через суд.

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