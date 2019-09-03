ХарьковПрайд состоится, несмотря на сопротивление власти, - организаторы

Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества в Харькове пройдет 15 сентября, несмотря на недовольство мэра Геннадия Кернеса и петицию «О запрете «гей-парада», сообщают организаторы ХарьковПрайда.

Отмечается, что петиция о запрете «гей-парада», опубликованная 12 августа на сайте горсовета, набрала необходимые для рассмотрения 5837 голосов.

Как отмечают организаторы шествия, такая петиция является призывом к нарушению права на мирные собрания.

В ХарьковПрайд также напомнили, что в ст. 23-1 Закона Украины «Об обращении граждан» говорится, что электронная петиция не может содержать пропаганду насилия, жестокости, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, призывы к совершению террористических актов, посягательство на права и свободы человека.

Напомним, ранее мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о планах руководства города обратиться в суд с просьбой ограничить проведение Марша равенства из-за его потенциальной опасности для горожан.

В ответ на заявление мэра организаторы заявили, что эта информация не соответствует действительности, поскольку ни одного Марша равенства в Харькове еще не было, а среди других акций ЛГБТ- сообщества, по крайней мере, две прошли спокойно и без эксцессов - благодаря слаженному сотрудничеству с Национальной полицией - акции 11 октября 2017 и 12 октября 2018.

Отмечается, что представители международных организаций, донорских учреждений и посольств гарантируют продолжение работы с полицией.

«Мы открыты к коммуникациям и сотрудничеству с представителями и представительницами Харьковского городского совета для обеспечения безопасного и инклюзивного Марша ХарьковПрайд, который продемонстрирует харьковской громаде, украинскому обществу и международному сообществу принципиальную позицию нашего города по правам человека и предотвращения дискриминации. Мы продолжаем делать много работы для того, чтобы ХарьковПрайд Марш состоялся, и если придется, мы будем отстаивать свое право в суде», - отмечается на Facebook-странице KharkivPride.

Напомним, 31 августа прошел ЛГБТ-марш в Одессе. В нем приняли участие несколько сотен человек, три человека задержали правоохранители.