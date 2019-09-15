 

ХарьковПрайд: в центре города закрыли вход в метро

15 сентября 2019 г. 14:25
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Сегодня, 15 сентября, вестибюль №1 на станции метро "Университет"  с 12 часов временно закрыт для обслуживания пассажиров.

 Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

«С 12:05 по указанию полиции вестибюль №1 на станции метро «Университет» временно закрыт для обслуживания пассажиров»,- сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, вестибюль закрыли по требованию полиции. 

Как пояснили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, станция перекрыта в целях обеспечения общественного порядка во время проведения шествия  в рамках проведения ХарьковПрайда.

 

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