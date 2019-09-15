ХарьковПрайд: в центре города закрыли вход в метро

Сегодня, 15 сентября, вестибюль №1 на станции метро "Университет" с 12 часов временно закрыт для обслуживания пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

«С 12:05 по указанию полиции вестибюль №1 на станции метро «Университет» временно закрыт для обслуживания пассажиров»,- сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, вестибюль закрыли по требованию полиции.

Как пояснили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, станция перекрыта в целях обеспечения общественного порядка во время проведения шествия в рамках проведения ХарьковПрайда.