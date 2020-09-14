Харьковщина лидирует по количеству случаев жестокого обращения с животными

С начала года в Украине учтено более 200 уголовных правонарушений из-за жестокого обращения с животными. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины.

Так, за январь-август 2020 году на территории Украины учтено 228 уголовных правонарушений по ст. 299 УК Украины - жестокое обращение с животными. Всего зарегистрировано 365 таких уголовных правонарушений. Из этого количества закрыто 137 производств, в частности из-за отсутствия состава преступления.

Также отмечается, что больше всего правонарушений связанных с жестоким обращением с животными в течение января-августа 2020 учтено в Харьковской области - 19, по 17 в Днепропетровской области и Киеве, в Донецкой области - 16.

По данным Офиса Генпрокурора меньше учтено правонарушений из-за жестокого обращения с животными в Тернопольской и Хмельницкой областях по 2, в Волынской, Закарпатской, Луганской областях по 3 и в Ивано-Франковской - 4.