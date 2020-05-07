Харьковщина на карантине: проблемы с транспортом остались, дефицита масок уже нет

Едва ли не самой большой проблемой с начала карантина для жителей Харьковщины до сих пор остается транспорт. Добраться из населенных пунктов области в другую точку, в том числе в Харьков, крайне трудно, если нет собственного авто, говорят люди.

Екатерина, жительница поселка Слободское (Фрунзе)

Нету транспорта, нечем добираться, приходится либо машину вызывать, либо - не знаю.

В первую очередь, хотелось бы, чтобы магазины и транспорт были, чтобы добираться можно было домой.

Жителям Харькова с транспортом немного легче. После закрытия подземки маршруты городских автобусов, трамваев и троллейбусов изменили, чтобы максимально приблизить к линиям метрополитена.

Однако на некоторых маршрутах, например 46, 19-й и 24-й троллейбусы, в часы пик многолюдно, они буквально забиты до отказа. А вот с трамваями номер 6 и 8, рассказывают водители, совсем другая ситуация. Пассажиров мало. И без масок их в салон не пускают.

Владимир, водитель троллейбуса маршрута № 8

Общаемся в масках обязательно. Допустим, в кабине маску не одеваю, жарко, солнце пекло, а на выход – всегда маску. Народа стало намного меньше, они все в масках. Пассажиропоток намного меньше стал.

В аптеках говорят: дефицита средств защиты сейчас нет. В начале карантина разлетались через мгновение, а сейчас спрос снизился, подчеркивают провизоры. Самый популярный товар - маски, антисептики - почти не покупают.

Оксана Борсук, провизор

Маски, антисептики, перчатки, стерильні, нестерильні. Все є в наявності. Ціни на маски – 20 гривень, на антиспетики – від 15 до 90, в залежності від літражу, і в залежності – спиртовий чи хлоргексидин. Печатки – по 5 гривень. По 10.

Люди говорят, сидеть дома уже устали, тем более с небольшим количеством денег, и к ограничениям относятся с пониманием.

Юрий, харьковчанин

Фантазии не хватает, потому что тяжело сидеть, денег не хватает, ничего не хватает, плохо.

Екатерина, харьковчанка

Я сижу дома, как моя жизнь изменилась, выхожу быстро в магазин. У меня грудной ребенок, поэтому я сижу дома, я знаю, что такое вирусы, поэтому для меня – это опасно.

Людмила, харьковчанка

Выхожу на улицу только купить продукты, аптека и так далее. В транспорте стараюсь не ездить. Конечно, хотелось бы уже покататься куда-то и жить нормальной жизнью. Ну а как, это нужно перетерпеть, и все будет хорошо

Мне не хватает общения с друзьями, дом, ребенок, во двор выходим крайне редко

Правда, ответственно относятся к борьбе с распространением коронавируса далеко не все. Некоторые горожане самостоятельно отменили для себя карантин, на улице во многих спальных районах часто находятся без масок, собираются большими компаниями и не соблюдают безопасную дистанцию.

Полицейские Харьковщины составили почти полторы тысячи протоколов за нарушение правил соблюдения карантина. Количество больных COVID-19 в области возросло. Инфицированы 450 человек.