Харьковщина не готова к ослаблению карантина - МОЗ

Евгений работает баристой уже два года, говорит бредил кофе поэтому и решил научиться его готовить самостоятельно. Сейчас работает в мобильной кофейне на площади Свободы. С начала пандемии, кроме того, чтобы пенка для капучино была идеально взбитой надо еще думать и о распоряжениях Кабмина. Маска, перчатки и постоянная обработка всего антисептиком - сейчас это особенно сложно - потому как на улице бывает нереальна жара, говорит бариста. Каждый день мимо парня проходит множество горожан - и он как никто замечает, что соблюдение масочного режима уже давно никого не беспокоит.

Евгений Чередник, бариста

Конечно, это заметно, я, как и в транспорте езжу каждый день так и здесь работаю, то есть заметно что люди уже подраслабились и думают, что уже все закончилось. Рабочее место постоянно обрабатываем спиртовым раствором также обрабатываются перчатки они каждые пол часа меняться, маска каждый час меняется. Что поменялось в работе ну люди стали более аккуратнее к такому нашему кофейному бизнесу.

Особенно опасны по словам специалистов места большого скопления людей — это транспорт, супермаркеты, рынки. По словам Дмитрия даже в подземке, где обещали пристально следить за соблюдением масочного режима - пассажиров без масок хватает.

Дмитрий

Я сам кілька разів бачив коли люди доволі агресивно реагували, хоча можливо це невелика кількість людей. Люди повинні я вважаю розуміти, що ми маємо дотримуватись все ж цих вимог. Мабуть у метро я бачу багато людей без масок або так би мовити маски знімають вже у метро.

Полицейские на выходных провели рейды в развлекательных заведениях и кафе. На соблюдение карантинных ограничений и запретов проверено 149 заведений в результате выявлено 27 нарушений, составлено 12 протоколов. Правоохранители говорят соблюдение карантина контролируется каждый день - общественные места отрабатывают как пешие так и велопатрули.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьковской области

Проводять профілактичні бесіди з водіями транспортних засобів, маршрутних транспортних засобів, також з автоперевізниками а також безпосередньо працюють з населенням доводячи необхідність дотримання режиму карантину зокрема е носіння засобів індивідуального захисту - це захисна маска, яка може бути як придбана так і виготовлена власноруч.

Пока же Министерство здравоохранения сообщило, что Харьковская и еще 6 областей страны не готовы к ослаблению карантина. Харьковщина – потому как превышен процент выявления коронавируса. По утренней статистике лабцентра Cоvid-19 подхватило уже 2678 человек, за последние сутки от вируса умерло 5 пациентов и 52 человека выздоровели.