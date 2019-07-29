Харьковщина отправила в войска рекордное количество женщин-контрактников

Сегодня полторы сотни контрактников из Харькова и области пополнили ряды украинской армии. После учебных центров будут служить во всех родах войск, рассказывает Николай Шарий, заместитель областного военного комиссара. По его словам, по сравнению с прошлым годом, желающих служить в армии по контракту стало на треть больше. А в июле зафиксировали своеобразный рекорд - служить по контракту пошли 25 женщин.

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Собиралась как в поход с ночевкой, разве что без пищи. Маргарита Шовковникова - из Краматорска. Рассказывает: в армии хотела служить школы. Занималась боксом. С военной специальностью определилась.

Маргарита Шовковникова, контрактница (Краматорск)

Медсестра и вот эти связистки - это не для меня. Я прихожу сюда и мне предлагают – снайпером пойдешь? Я говорю – это моё, глаза загорелись – всё. Стрелять я умею. Думаю, если что – попаду. Парня нет пока, мне было проще, ничего не держит. Восемнадцать лет стукнуло, маму я особо не спрашивала. Пришла, говорю: меня взяли, она: ты надумала - хорошо, иди

Утром контрактники собираются во дворе областного военного комиссариата. Сегодня в армию отправляются полторы сотни людей. В военкомате проверят их личные дела. Выдадут проездные документы.

Сергей Матющенко из Краснокутского района. Контракт подписывает второй раз. Будет водителем в 93-й бригаде

Сергей Матющенко, контрактник

До служби в бойових умовах готовий. Важливо захистити Батьківщину

В учебные центры контрактники поедут в сопровождении представителей военных частей. Учиться будут от 3-х месяцев до полугода. Об этом рассказывает Николай Шарий, заместитель областного военного комиссара. В этом году, в июле, поставили своеобразный рекорд, говорит он. В армию едут аж 25 женщин. Условия службы для них такие, как и для мужчин.

Николай Шарий, заместитель областного военного комиссара

Ми відправляємо як для підготовки механізованих підрозділів , так і для військ протиповітряної оборони, так і для Віськово -морських сил, і для сил спеціальних операцій. У нас рівні можливості як для чоловіків, так і для жінок. Жінка може опанувати будь яку спеціальність, починаючи від механіка водія до снайпера.

С начала года с Харьковщины служить поехали 1200 контрактников. Каждый год количество контрактников увеличивается на треть, говорит Шарий. Первый контракт заключается на три года. Средняя зарплата контрактника после учебного центра примерно 11 тысяч гривен.