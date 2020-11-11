Харьковщина получила 370 кислородных концентраторов

11 ноября в областную детскую инфекционную больницу поступило 370 концентраторов, которые позже распределят по медицинским учреждениям области. Об этом сообщили в ХОГА.

По словам Алексея Кучера, сейчас проводится финальная инвентаризация потребностей районных и областных больниц, после чего до конца недели все концентраторы будут распределены и установлены. В целом Харьковщина получила 120 кислородных концентраторов на одного пациента и 250 - на двух пациентов.

«Все концентраторы приобретены за средства государственного бюджета (средства «ковидного фонда»). Всего Харьковская область получила 37 млн ​​грн. на решение вопросов кислородного обеспечения, половина из которых была разделена на область (за что и приобретены концентраторы), половина - на город Харьков», - отметил глава ХОГА.

Он сообщил, что после того, как все кислородные концентраторы будут введены в эксплуатацию, процент коек, обеспеченных доступом к кислороду, составит более 50%.

Директор Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы Дмитрий Кухар рассказал, что по техническим характеристикам кислородные концентраторы имеют мощность 10 литров в час.

«Кислородные концентраторы, рассчитанные на одного пациента, могут использоваться и для обеспечения кислородом двух пациентов, но мощность будет ниже, - рассказал Дмитрий Кухар. - Потребность пациента в мощности подачи кислорода будет определять врач».

Дмитрий Кухар подчеркнул, что кислородные концентраторы - крайне важное оборудование, ведь есть насущная потребность в жидком кислороде для пациентов, у которых обнаружили ковид.

«Это оборудование дает возможность с воздуха делать высококонцентрированный поток газов, в котором от 60 до 80% кислорода, - отметил Дмитрий Кухар. - Это дает возможность пациенту получать кислород, как с кислородной точки».

Также Дмитрий Кухар добавил, что эти концентраторы при необходимости можно подключать и к ИВЛ-аппаратам, работающим на кислороде низкого давления.