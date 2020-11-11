Харьковщина получила 370 кислородных концентраторов

11 ноября в областную детскую инфекционную больницу поступило 370 концентраторов, которые позже распределят по медицинским учреждениям области. Об этом сообщили в ХОГА.
По словам Алексея Кучера, сейчас проводится финальная инвентаризация потребностей районных и областных больниц, после чего до конца недели все концентраторы будут распределены и установлены. В целом Харьковщина получила 120 кислородных концентраторов на одного пациента и 250 - на двух пациентов.
«Все концентраторы приобретены за средства государственного бюджета (средства «ковидного фонда»). Всего Харьковская область получила 37 млн грн. на решение вопросов кислородного обеспечения, половина из которых была разделена на область (за что и приобретены концентраторы), половина - на город Харьков», - отметил глава ХОГА.
Он сообщил, что после того, как все кислородные концентраторы будут введены в эксплуатацию, процент коек, обеспеченных доступом к кислороду, составит более 50%.
Директор Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы Дмитрий Кухар рассказал, что по техническим характеристикам кислородные концентраторы имеют мощность 10 литров в час.
«Кислородные концентраторы, рассчитанные на одного пациента, могут использоваться и для обеспечения кислородом двух пациентов, но мощность будет ниже, - рассказал Дмитрий Кухар. - Потребность пациента в мощности подачи кислорода будет определять врач».
Дмитрий Кухар подчеркнул, что кислородные концентраторы - крайне важное оборудование, ведь есть насущная потребность в жидком кислороде для пациентов, у которых обнаружили ковид.
«Это оборудование дает возможность с воздуха делать высококонцентрированный поток газов, в котором от 60 до 80% кислорода, - отметил Дмитрий Кухар. - Это дает возможность пациенту получать кислород, как с кислородной точки».
Также Дмитрий Кухар добавил, что эти концентраторы при необходимости можно подключать и к ИВЛ-аппаратам, работающим на кислороде низкого давления.