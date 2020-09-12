Харьковщина снова в лидерах по заболеваемости коронавирусом

За сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвердили у 294 человек, 251 из них – жители Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Еще 15 заболевших из Змиевского района, 14 - Харьковского, 8 - Великобурлукского, по 2 - Дергачевского и Нововодолажского, по 1 - Богодуховского и Изюмского районов.

Всего по области зарегистрировано 12 412 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 3909 больных выздоровели, 268 - умерли. Опровергнут диагноз у 1917 человек. Остается под подозрением 23 человека.