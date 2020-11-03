Харьковщина закупила кислородные концентраторы

03 ноября 2020 г. 16:34
1 просмотр

На этой неделе Харьковская область должна получить 400 кислородных концентраторов. Об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух.

По его информации, 250 концентраторов будут обеспечивать кислородом по 2 пациента, еще 150 - по одному. Оборудование приобретено на средства областного бюджета. Концентраторы уже прибыли в Украину и сейчас проходят процедуру растаможивания.

«Поставщики обещали нам первую поставку 6 - 7 ноября», - рассказал Тарас Пастух.

Что касается распределения кислородных концентраторов среди медицинских учреждений области, то заместитель председателя ХОГА отметил: такое решение будут принимать на момент поставки - в зависимости от актуальных потребностей заведений.

«В «ручном режиме» будем регулировать, где большая потребность, - отметил Тарас Пастух. - Сейчас все ресурсы, в основном, сконцентрировали в Харькове, но мы понимаем, что нам нужно поддержать районы. Поэтому подстрахуем город, а дальше, когда город закупит свои, будем перемещать на другие учреждения».

По информации заместителя председателя ХОГА, город Харьков также приобрел 60 концентраторов, их поставка ожидается в ближайшее время.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53