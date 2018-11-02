Харьковская епархия УПЦ заявила о верности Московскому Патриархату

02 ноября 2018 г. 15:56
Источник: Обозреватель.ua
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Харьковская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата заявила о своей верности МП.

Как сообщила пресс-служба епархии, свою приверженность высказали на собрании благочинные священники (помощники епископов по надзору за церковными округами. — Ред.), настоятели городских храмов и руководители отделов.

"Собравшееся духовенство во главе с архиереем засвидетельствовало верность канонической Украинской православной церкви во главе с ее предстоятелем Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием", — говорится в сообщении.

На мероприятии обсуждались вопросы, связанные с жизнедеятельностью епархии, подготовкой к годовому собранию духовенства, а также актуальные вопросы, касающиеся жизни верующих.

Отметим, что соответствующее заявление сделано на фоне религиозной ситуации в Украине и предоставления автокефалии. 11 октября Вселенский патриархат принял решение о предоставлении Томоса Украинской церкви.

Патриарх Филарет пояснил, кто возглавит единую УПЦ, а также что будет с храмами Московского патриархата.

В ответ Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

 

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