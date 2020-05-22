Харьковская область готова ко второму этапу ослабления карантина

Харьковская область вошла в 13-ку регионов, которые готовы переходить на второй этап ослабления карантина. Как сообщает Минздрав, регион соответствует всем трем критериям, установленным правительством 20 мая: инцидентность, загруженность коек и охват тестированием.

Так, показатель инцидентности - среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения, который должен составлять менее 12 человек, в Харьковской области составляет 5,19. Загруженность коек в учреждениях для госпитализации пациентов с COVID-19 должна быть меньше 50%. Показатель загруженности коек на Харьковщине - 2,97%. Количество проведенных тестов (ПЦР и ИФА), что должно составлять более 12 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней, на Харьковщине - 13,67.