Харьковская полиция разоблачила наркодилеров, "работавших" по всей стране

Незаконная деятельность злоумышленников длилась больше года, установлено, что наркосбытчики ежедневно реализовывали наркотики на сумму около 15 000 гривен. Об этом сообщилил в коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковской области.

В сообщении, которое поступило в полицию говорилось о том, что группа лиц на территории Харьковской области сбывает метадон оптовыми и розничными партиями через «закладки».

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили организатора и соучастников преступления, места хранения и фасовки наркосредств, преступные связи фигурантов.

Также установлено, что злоумышленники в целях конспирации своей деятельности постоянно меняли номера мобильных телефонов, пользуясь большим количеством мобильных номеров.

Деньги от сбыта наркосредств дельцы получали на многочисленные карточные счета различных банков Украины, в том числе оформленные на других лиц.

Организовала сеть распространения наркотического средства на территории Харькова 49-летняя харьковчанка.

Она распределяла роли между участниками наркогруппировки, лично организовывала поставку наркотических средств, контролировала поступления денежных средств на карточные счета и их последующее распределение между участниками.

У каждого участника группы была своя роль: заложником, фасовщики, курьеры, и лица, которые снимали и перечисляли наличные средства с электронных кошельков.

10 февраля в рамках открытого уголовного производства сотрудники Управления противодействия наркопреступности совместно с следователями следственного управления, управления «КОРД» ГУНП в Харьковской области и управления патрульной полиции ГУНП в области, в процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области разоблачили 7 человек, причастных к указанной наркогруппировке.

Сейчас организатор, 49-летняя женщина, а также 32 и 50-летние соучастники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Они извещены о подозрении в совершении преступления по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

При проведении ряда санкционированных обысков полицейские изъяли 2000 долларов США, 9000 гривен, мобильные телефоны, стартовые пакеты разных операторов, чеки из банковских терминалов, электронные весы, шприцы, подготовленные закладки для дальнейшего сбыта в количестве 20 шт. (По 0,25 г) и значительное количество «закладок», которые были разложены заранее, для дальнейшего сбыта наркозависимым лицам.

Следователем решается вопрос об уведомлении о подозрении другим уличенным участникам группы и избрание им меры пресечения, а также наложение арестов на изъятые деньги и другое недвижимое и движимое имущество участников группы.

Проводятся следственно-розыскные мероприятия, в том числе обыски по месту жительства иных установленных фигурантов преступной деятельности.