В Харькове за совершение преступлений разыскивают мужчину (фото)

23 апреля 2018 г. 17:33
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Харьковские полицейские разыскивают Вадима Изотова, 1969 года рождения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полиция разыскивает мужчину за совершение кражи в особо крупных размерах и незаконное обращение с оружием.

Разыскиваемому мужчине на вид 40 лет, его рост 185 см, мужчина крепкого телосложения.

По оперативной информации, имеющейся у правоохранителей, злоумышленник может скрываться на всей территории Украины.

В полиции просят любую информацию о Вадиме Изотове сообщать в Шевченковский отдел полиции по телефонам: 102, дежурная часть - 337-78-80, 067-753-04-78, 095-761-34-50, 096-718-43-87 или другим удобным способом.

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