Харьковская СБУ на Днепропетровщине блокировала продажу грантометов и боеприпасов

СБУ блокировала противоправное хранение и незаконный оборот оружия и боеприпасов.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Правоохранители Харьковской области задокументировали два факта продажи жителем Днепропетровщины семи гранат РГД-5 и Ф-1, пяти гранатометов РПГ-22 и РПГ-26 и почти полутора тысяч патронов к автомату Калашникова.

Злоумышленник сбывал военное оружие и боеприпасы в Днепропетровской и Донецкой областях. В одном из населенных пунктов Днепропетровщины его задержали правоохранители сразу после незаконной продажи средств поражения.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Также на Днепропетровщине оперативники спецслужбы совместно с полицией обнаружили оружие и боеприпасы у жителя Петропавловского района. Военные средства поражения он хранил во дворе собственного дома.

Во время обыска дома у злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли два ручных противотанковых гранатомета РПГ-26, две гранаты РГД-5, выстрел гранатометный ВОГ-М, три запала и более ста патронов калибра 5,45 мм.

Изъятые средства поражения направили на экспертизу.

Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят следственные действия и устанавливают лиц, причастных к незаконному обороту оружия.