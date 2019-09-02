Харьковская школа отказалась от букетов и "линеек"

Бумажный букет - на учительском столе и цветок в горшке на подоконнике. Это первый в этом году урок у учительницы начальных классов Янины Черняковой. По её словам, в прошлом году родители шутили - Дня знаний без гладиолусов и роз не бывает. Сейчас ситуация изменилась.

Янина Чернякова, учительница младших классов:

Але коли цього разу ми зустрілись після літніх канікул, коли я батькам сказала, я була вражена – вони всі підтримали. Бо чужих дітей не буває. Всі дітки, які є, ми повинні їм допомогти. Найголовніше для батьків – це здорові діти.

А это - кабинет директора школы. К Светлане Проценко пришли знакомиться первоклассники. Проценко говорит - с детства приучают, что директор - это не тот, кто ругает, а тот, кто помогает учиться. И пообщаться с ней можно в любое время вот в такой неформальной обстановке. Также неформально школа присоединилась к проекту «Благотворительность вместо цветов». Информацию о тех, кому нужна помощь, разместили на школьном сайте.

Светлана Проценко, директор школы №11:

Ми не збираємо гроші, в нас тут немає скриньки жодної. Але ми виклали інформацію батьків дитини, яка хворіє на онкологію .Окрім того, наші батьки перерахували гроші фонду «DOBRO TAK», який опікується хоспісом дитячим і неврологічним санаторієм для діточок.

Кроме благотворительности, школьники участвуют в обустройстве школьного двора. Форму выбрали необычную - будут танцевать.

Ось на цьому майданчику відбудеться акція «Танці та підборах». Так дітей змалечку привчають бути громадсько активними. Учні та вчителі спробують станцювати тут вальс. Так хочуть нагадати місцевій адміністрації, що асфальтування цього майданчику вимагають третій рік.

Тут же прозвучал первый школьный звонок. Колокольчик в руках у братьев Сосонных, Андрея и Макара, выпускника и первоклассника. А эти колокольчики поменьше первоклашки выиграли, когда отвечали на вопросы о школе во время квеста. Родители на праздник пришли без цветов.

Виктория Смык, бабушка первоклассника:

Є люди, які більше нуждаються в коштах. Ми їм допоможемо. Ми подаруємо один букетик. А за інші – допоможемо.

Наталья Кадэ, мама первоклассницы:

Мне кажется, что лучше, чем букет подарить, который через день будет мы знаем где, лучше внести эти деньги на благотворительность, и пусть они идут на лечение деткам.

В этом году в школы Харькова и области пошли 25 тысяч первоклассников.