Харьковская судья из коллегии по делу Штепы пожаловалась в ВСП на угрозы

13 мая 2018 г. 10:24
Источник: Интерфакс-Украина
65 просмотров

Судья Орджоникидзевского райсуда Харькова Елена Саркисян, входящая в коллегию, на которую распределено дело в отношении экс-мэра Славянска Нели Штепы, уведомила Высший совет правосудия (ВСП) и Генеральную прокуратуру о смс-сообщении с угрозами, которое она получила накануне подготовительного заседания по делу.

"5 мая 2018 года в 17ч. 21мин на мой мобильный телефон пришло смс-сообщение с неизвестного мне номера телефона (...) такого содержания: "Вы будете судить (вместо имени пробел – ред)" передайте своим судьям, что (вместо имени пробел - ред) не одна, за ней стоит русский мир, а у вас семьи", - говорится в уведомлении, направленном Елене Саркисян в ВСП и Генпрокуратуру, текст которого опубликован на официальном сайте Высшего совета правосудия.

В документе, обнародованном на сайте, имя обвиняемой заменено большими пробелами, однако время, на которое было назначено подготовительное заседание  - 7 мая,14-00 и состав коллегии (Попова, Горчакова, Саркисян) соответствуют времени заседания и составу коллегии по делу Нели Штепы.

Как сообщалось, подготовительное заседание Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, назначенное на 7 мая, не состоялось, поскольку одна из судей коллегии была в отпуске.

6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Н.Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города.

Рассмотрение дела в отношении Нели Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , тел. 050-338-91-07                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.