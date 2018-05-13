Харьковская судья из коллегии по делу Штепы пожаловалась в ВСП на угрозы

Судья Орджоникидзевского райсуда Харькова Елена Саркисян, входящая в коллегию, на которую распределено дело в отношении экс-мэра Славянска Нели Штепы, уведомила Высший совет правосудия (ВСП) и Генеральную прокуратуру о смс-сообщении с угрозами, которое она получила накануне подготовительного заседания по делу.

"5 мая 2018 года в 17ч. 21мин на мой мобильный телефон пришло смс-сообщение с неизвестного мне номера телефона (...) такого содержания: "Вы будете судить (вместо имени пробел – ред)" передайте своим судьям, что (вместо имени пробел - ред) не одна, за ней стоит русский мир, а у вас семьи", - говорится в уведомлении, направленном Елене Саркисян в ВСП и Генпрокуратуру, текст которого опубликован на официальном сайте Высшего совета правосудия.

В документе, обнародованном на сайте, имя обвиняемой заменено большими пробелами, однако время, на которое было назначено подготовительное заседание - 7 мая,14-00 и состав коллегии (Попова, Горчакова, Саркисян) соответствуют времени заседания и составу коллегии по делу Нели Штепы.

Как сообщалось, подготовительное заседание Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, назначенное на 7 мая, не состоялось, поскольку одна из судей коллегии была в отпуске.

6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Н.Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города.

Рассмотрение дела в отношении Нели Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз.