Харьковская судья, оставившая на свободе экс-прокурора, обвиняемого в смертельном ДТП, пожаловалась на угрозы

11 июля 2018 г. 17:15
648 просмотров

Судья Московского районного суда Харькова Янина Горбунова, оставившая на свободе подозреваемого в смертельном ДТП экс-прокурора, пожаловалась Генпрокурору Юрию Луценко и главе Высшего совета правосудия Игорю Бенедисюку на поступающие в ее адрес угрозы со стороны неизвестных.

Об этом говорится в ее обращении .

Как сообщается в заявлении судьи, 26 июня на подготовительное заседание пришли неизвестные лица в большом количестве, которые мешали проводить заседание, и она вынесла нарушителям порядка предупреждение за неуважение к суду.

Когда судья удалилась в совещательную комнату, неизвестные начали выбивать двери, требовали от нее выйти, а также грозились "принести шины и поджигать их". Данные действия неизвестные продолжали в течение трех часов, оказывая на нее давление в принятии решения по делу.

Как сообщает судья, данные люди заблокировали обвиняемого в коридоре, чем парализовали работу суда до приезда полиции и службы спасателей. 

В связи с этим она расценивает данные действия как вмешательство в ее профессиональную деятельность и просит рассмотреть ее обращение,  и приняв соответствующие меры.

"Оглашение решения произошло в 17:14 в присутствии представителей правоохранительных органов, которые сдерживали толпу неизвестных, под их несдержанные выкрики и угрозы в адрес меня и членов моей семьи", - отметила Горбунова.

Напомним, 26 июня Московский районный суд оставил на свободе экс-прокурора Максима Марченко, который проходит как обвиняемый по делу о ДТП, в котором погибли два человека.

Как сообщалось ранее, в октябре прошлого года на Салтовском шоссе  автомобиль BMW под управлением Марченко врезался в "ЗАЗ Славуту". В результате ДТП  двое братьев 40 и 43 лет, которые находились внутри «Таврии», получили серьезные повреждения и скончались. 

При этом с места аварии мужчина сбежал, предварительно сняв номера со своего автомобиля. 

Полиция задержала правонарушителя на следующий день.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.