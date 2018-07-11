Харьковская судья, оставившая на свободе экс-прокурора, обвиняемого в смертельном ДТП, пожаловалась на угрозы

Судья Московского районного суда Харькова Янина Горбунова, оставившая на свободе подозреваемого в смертельном ДТП экс-прокурора, пожаловалась Генпрокурору Юрию Луценко и главе Высшего совета правосудия Игорю Бенедисюку на поступающие в ее адрес угрозы со стороны неизвестных.

Об этом говорится в ее обращении .

Как сообщается в заявлении судьи, 26 июня на подготовительное заседание пришли неизвестные лица в большом количестве, которые мешали проводить заседание, и она вынесла нарушителям порядка предупреждение за неуважение к суду.

Когда судья удалилась в совещательную комнату, неизвестные начали выбивать двери, требовали от нее выйти, а также грозились "принести шины и поджигать их". Данные действия неизвестные продолжали в течение трех часов, оказывая на нее давление в принятии решения по делу.

Как сообщает судья, данные люди заблокировали обвиняемого в коридоре, чем парализовали работу суда до приезда полиции и службы спасателей.

В связи с этим она расценивает данные действия как вмешательство в ее профессиональную деятельность и просит рассмотреть ее обращение, и приняв соответствующие меры.

"Оглашение решения произошло в 17:14 в присутствии представителей правоохранительных органов, которые сдерживали толпу неизвестных, под их несдержанные выкрики и угрозы в адрес меня и членов моей семьи", - отметила Горбунова.

Напомним, 26 июня Московский районный суд оставил на свободе экс-прокурора Максима Марченко, который проходит как обвиняемый по делу о ДТП, в котором погибли два человека.

Как сообщалось ранее, в октябре прошлого года на Салтовском шоссе автомобиль BMW под управлением Марченко врезался в "ЗАЗ Славуту". В результате ДТП двое братьев 40 и 43 лет, которые находились внутри «Таврии», получили серьезные повреждения и скончались.

При этом с места аварии мужчина сбежал, предварительно сняв номера со своего автомобиля.

Полиция задержала правонарушителя на следующий день.