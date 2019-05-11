Харьковские активисты обратились в СБУ в отношении Кернеса

Харьковские активисты обратились в СБУ с требованием открыть уголовное производство в отношении городского головы Геннадия Кернеса за пропаганду коммунистического режима.

Об этом написал Иван Ветров на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что экс-депутат Харьковского горсовета Дмитрий Маринин подал обращение в отношении харьковского мэра Кернеса в СБУ.

«Вчера Дмитрий Алексеевич обратился к Начальнику СБУ Генералу Носачу А.В., и очень оперативно внесено в ЕРДР уголовное производство по ч.2 ст.436-1 УК Украины (…пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов) Если что - там от пяти до десяти лет тюрьмы с конфискацией…

Гена! Теперь доказывай, что ты не сепар», - написал активист и опубликовал фото самого обращения Дмитрия Маринина с печатью о его регистрации в ведомстве.

В своем обращении Дмитрий Маринин с указанием адресов интернет-ссылок сообщает, что мэр Харькова Геннадий Кернес со своей страницы в соцсети публично призывал харьковчан подписать петицию о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова, а также подтвердил, что сам лично поддерживает данную инициативу.

Как считает активист, такие действия Геннадия Кернеса подпадают под Закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов Украины и запрета пропаганды их символики».

Напомним, как ранее сообщалось, накануне 9 Мая на сайте Харьковского городского совета были опубликованы две петиции - о сносе палатки на площади Свободы и о возвращении проспекту Петра Григоренко старого названия – в честь советского маршала Георгия Жукова.

После этого мэр Харькова Геннадий Кернес на своей странице в Facebook призвал харьковчан поддержать петиции, опубликовав ссылки на них на своей странице в соцсети Фейсбук.

Уже вечером 9 мая петиция о возвращении проспекту Петра Григоренко старого названия – имени маршала Жукова - набрала пять тысяч подписей, а петиция о сносе волонтерской палатки набрала необходимое количество голосов еще днем того же дня.

В связи с этим мэр Харькова также в Фейсбук сообщил, что обе петиции будут "в ближайшее время рассмотрены горсоветом".

«Я работаю в рамках закона и полномочий органов местного самоуправления, и оба вопроса - о военной палатке на площади Свободы и о возвращении имени Жукова в Харьков - будут рассмотрены в ближайшее время городским советом», - написал он.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, отреагировав на данный факт, пригрозил харьковскому мэру тюрьмой в случае возвращения проспекту имени советского маршала вопреки закону о декоммунизации.