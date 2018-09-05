Харьковские аптеки возобновят продажу инсулина - горсовет

05 сентября 2018 г. 15:35
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В ближайшие дни харьковские аптеки возобновят продажу препаратов инсулина, которые оплачивает городской совет.

Об этом сегодня, 5 сентября, сообщил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат.

Как передает пресс-служба Горсовета, он напомнил, что для полного обеспечения больных препаратами инсулина необходимо 64,3 млн грн в год.

Из госбюджета Харькову выделили 21,8 млн грн, что составляет 33,8% от потребности.

Эти средства распределены на весь год помесячно, поэтому до конца года у департамента есть 9,5 млн грн, то есть 2,4 млн грн в месяц при потребности 5,3 млн грн в месяц.

На прошлой сессии горсовета было дополнительно выделено 1,86 млн грн на инсулины и 207,7 тыс. грн - на тест-полоски.

«Мы будем еще просить о выделении дополнительных денег из горбюджета, но также надеемся на государственную субвенцию.  В прошлом году эти средства нам дали, и мы завершили год более-менее нормально. Сейчас мы снова обратились в Министерство здравоохранения, в Кабинет министров с просьбой выделить дополнительную субвенцию», - сообщил Юрий Сороколат.

Также он пояснил, когда следует ожидать возобновления продажи препаратов инсулина, которые оплачивает городской совет.

Директор департамента напомнил, что в рамках проведения медреформы коммунальные учреждения здравоохранения решением сессии горсовета были реорганизованы в коммунальные некоммерческие предприятия. В Министерстве здравоохранения заверили, что после реорганизации проблем с финансированием не будет. Но в итоге все оказалось не так.

«В Главном управлении Государственной казначейской службы разъяснили, что коммунальные некоммерческие предприятия не могут быть распорядителями бюджетных средств по соответствующим программам. В связи с этим, казначейство прекратило проведение операций по возмещению затрат аптекам по отпущенным препаратам инсулина с июля 2018 года. Сейчас Департамент здравоохранения как распорядитель бюджетных средств подписывает договоры с аптеками на возмещение их стоимости. Думаю, за день-два мы завершим этот процесс, и отпуск препаратов инсулина возобновится», - сообщил Юрий Сороколат.

По данным горсовета, в Харькове на учете состоит 6,9 тыс. человек, больных сахарным и несахарным диабетом, в том числе 366 детей.

 

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