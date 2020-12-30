Харьковские больницы получили оборудование на сэкономленные 24 миллиона гривен из областного бюджета

24 миллиона гривен. Именно столько удалось сэкономить областному бюджету и на эти средства приобрести аппараты искусственной вентиляции легких, кровати для интенсивной терапии, мониторы, а также профессиональные пульсоксиметры для тяжелобольных, чтобы постоянно измерять уровень сатурации.

Все это уже распределили и сейчас отправляют в опорные больницы Харьковщины.

Главный врач радиационного диспансера Ирина Пирогова говорит: по состоянию на утро больница заполнена на 80 процентов, но вот в реанимации свободных коек нет.

Ирина Пирогова, гл. врач обл. диспансера радиационной защиты населения

Я надіюсь, сподіваюсь, що буде покращення. Тому що йде тенденція зменшення відсотків на 20, це якщо судячи по нашій лікарні, - то зменшення госпіталізацій. Я пов'язую це все-таки з карантинними обмеженнями, які були введені. Я думаю, що це основне - перервати ось цю біологічну цепочку.

Между тем, по словам заместителя главы ХОГА Тараса Пастуха, динамика уменьшения загрузки больниц, принимающих Covid-19-пациентов, уже не идет на спад.

Тарас Пастух, зам. главы ХОГА

Якщо раніше у нас більше пацієнтів виписувалося, менше госпіталізувалося, на жаль, зараз з'являються дні, коли картинка абсолютно протилежна, тому я хочу звернутися в чергове до мешканців нашої області, ми прекрасно розуміємо, що йдуть свята, люди втомилися від карантину. Вони хочуть там зустрічатися, спілкуватися. Але дотримуючись - це тих карантинних заходів, які сьогодні говорить і Міністерство, і безпосередньо, ми просимо: це питання не те, що це нам потрібно, а це життя, здоров'я кожного з нас.

Пастух отметил, зимний локдаун очень нужен - за его соблюдением будет пристально следить полиция, чтобы все жители были в масках и не толпились в закрытых помещениях.