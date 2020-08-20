Харьковские чиновники просят помощи правительства для оборудования дополнительной реанимации в инфекционной больнице

На открытие дополнительной реанимации в Харьковской областной инфекционной больницы понадобится самое меньшее - полтора месяца. Она нужна из-за увеличения тяжелобольных пациентов с СOVID-19. Об этом в Харькове рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Также там сделают операционную.

Сейчас реанимационные отделения двух больниц, которые являются опорными в Харьковской области для лечения больных СOVID-19, заполнены. До открытия новой реанимации тяжелобольных людей могут размещать в боксированных палатах областной инфекционной больницы, куда сейчас подводят кислород.

Сейчас в областной инфекционной больнице меняют кислородную магистраль. Она, в частности, нужна и для работы нового отделения. Всего на его оборудование нужно около семи миллионов гривен. Эти деньги Харьковщина получила из государственного бюджета. А вот с оборудованием для реанимации, говорят в обладминистрации, есть проблемы. Речь идет о кранах для кислорода. Тогда как в перспективе точки для подачи кислорода должны быть подведены к 80% коек, где лечат больных СOVID-19

ТАРАС ПАСТУХ, заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации

Ми самостійно не зможемо справитись з цією проблемою. Тому ми сьогодні просили підтримки з Києва, щоб закупівля відбулась централізовано. Для наших потреб їх потрібно приблизно півтори тисячі. Самостійно ми намагаємось знайти їх вже не один місяць. Не тільки ми, а і постачальники, які займаються облаштуванням цих мереж

По мнению министра, времени чтобы найти медиков для работы в новом отделении, хватит

МАКСИМ СТЕПАНОВ, министр здравоохранения Украины

На 20 ліжок відкриття цього відділення. Воно достатньо ефективне з точки зору розташування, так, як це виглядає. Весь термін реалізації складає від півтора до двох місяців. Це достатньо, щоб залучити персонал . Це і лікарі-реаніматологи , й інші спеціалсти, які там працюватимуть

Другое дело, говорит министр, с соблюдением карантина в Харькове. По его убеждению, именно из-за легкомысленного отношения горожан, в частности, к масочному режиму, количество больных ежедневно увеличивается на сотни.

МАКСИМ СТЕПАНОВ, министр здравоохранения Украины

Сьогодні , коли ми їздили по Харкову, ми проводили нараду, багато переїжджали. І я спеціально дивився в громадський транспорт. Хочу констатувати, що всі маршрутки - вони не набиті. Але мінімум 50% людей - вони чи без маски, або маски отут одягнуті, це те саме, що без маски

Чтобы замедлить темпы распространения СOVID-19 на Харьковщине, полиция усиливает контроль за соблюдением карантинных ограничений.

ВАЛЕРИЙ СОКУРЕНКО, начальник Полиции Харьковщины

Питання жорстке , питання неприємне. Я б не хотів, щоб тільки поліція отримувала цей негатив, щоб тільки поліція вживала якихось репресивних мір. Не подобається перевізникам, не подобається водіям, коли ми складаєм ці протоколи. Немає в нас вибору, і ми будем дотримуватись законодавства, будем вимогливими, будем принциповими

За прошедшие сутки диагноз СOVID-19 лабораторно подтвердили у двести сорок одного жителя Харьковщины. Пятнадцать людей выздоровели, пятеро умерли. Всего с начала пандемии на СOVID-19 на Харьковщине заболели более чем шесть тысяч восемьсот человек.