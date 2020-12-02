Харьковские киберполицейские задержали банду "закладчиков" с миллионными оборотами

Банду наркоторговцев с оборотом до десяти миллионов гривен в месяц задержали харьковские киберполицейские. Спецоперацию провели совместно с Офисом генерального прокурора и городским департаментом цифровой безопасности. Установили, что задержанные продавали наркотики по трем областям - Харьковской, Полтавской и Киевской.

По версии следствия, преступную группировку возглавлял двадцатитрехлетний харьковчанин. Пять лет назад он организовал интернет-магазин. За эти годы на него успели поработать до полусотни человек.

Сейчас к распространению наркотиков через так называемые закладки были привлечены десять человек.

Полицейские провели более тридцати обысков - дома у задержанных и по месту фасовки наркотиков. Обнаружили и изъяли банковские карточки, компьютерную оргтехнику и четыре килограмма наркотиков. Их стоимость более четырех миллионов гривен

Ежемесячно наркоторговцы, говорят в полиции, получали до десяти миллионов гривен прибыли.

ВАЛЕРИЙ БЕРЁЗА, начальник Управления противодействия киберпреступлениям в Харьковской области

Прибуток отримував злочинний організатор через заздалегідь створені платіжні системи. Потім через транзитні гаманці переводив через біржі та отримував готівку вже безпосередньо в обмінниках міста Харкова

В ходе спецоперации задержали девять человек. По решению суда пять арестованы на время досудебного расследования

КИРИЛЛ ВОДЯНИЦКИЙ, заместитель начальника оперативного отдела

В результаті цієї спецоперації було затримано учасників усіх ланок. Тобто від самої нижчої ланки закладників. Те, шо ми бачимо кожен день в наших дворах. Тобто знизу доверху була затримана вся група

Дело полиция расследует как создание преступной группы и наркоторговля. Это до двенадцати лет колонии с конфискацией имущества.