Харьковские кладбища закроют на 10 дней

Доступ на все 18 кладбищ города Харькова будет запрещен с 25 апреля по 4 мая. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Такие ограничения вводятся в связи с постановлением главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, направленным на противодействие распространению коронавирусной болезни (COVID-19).

Таким образом, пройти на харьковские кладбища в поминальные дни жители и гости города не смогут, поскольку ворота и калитки будут закрыты. При этом ограничения не касаются ритуальных обрядов погребения умерших: похороны в эти дни будут проходить при условии соблюдения противоэпидемических правил (участие не более 10 человек, расстояние между присутствующими не менее 1,5 метра, использование защитных масок и т.д.).