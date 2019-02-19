Харьковские коммунальники в центре города проводят пикет в поддержку повышенных тарифов на проезд

Сегодня в Харьковском окружном административном суде проходят судебные заседания по рассмотрению исков активистов Харьковского антикоррупционного центра по отмене решений исполкома горсовета по повышению тарифов на проезд в метро, троллейбусе и трамвае.

Основанием для отмены решения исполкома харьковские антикоррупционеры считают нарушение процедуры его принятия.

Однако представители профсоюзов коммунальных предприятий решили поддержать повышение тарифов на проезд в харьковском метрополитене и городском электротранспорте.

В связи с этим коммунальники вышли на пикет, мотивируя свою позицию тем, что если оставить старые тарифы, то люди останутся без зарплат.

Напомним, 7 февраля решением Исполкома Харьковского городского совета были приняты новые тарифы на проезд в харьковском метрополитене и городском электротранспорте.

С 8 февраля стоимость одной поездки в харьковском метро составила 8 гривен, а в трамваях и троллейбусах – 6 гривен.

Напомним, повышением тарифов также заинтересовался Антимонопольный комитет и назначил по этому поводу соответствующую проверку.